PSG : Luis Enrique lui coûte sa place, il balance !

Le Paris Saint-Germain a pris la décision, sous l’impulsion de Luis Enrique, de se séparer d’un élément qui a été d’une importance capitale pour la victoire finale du club en Ligue des champions la saison passée : Gianluigi Donnarumma. Selon Marco Verratti, le gardien a été pénalisé par la philosophie de l’entraîneur espagnol sur le marché.

Dans la foulée de la nomination de Luis Enrique le 5 juillet 2023, Marco Verratti prenait la porte. Après onze années passées dans la capitale, Le Petit Hibou comme les supporters parisiens le surnommaient quittait le PSG . Direction Al - Arabi pour le milieu de terrain italien qui avait fait les beaux jours du Paris Saint - Germain .

«Il était un peu déçu»

Deux ans plus tard, son compatriote Gianluigi Donnarumma était à son tour invité à prendre la porte. Et ce, quelques semaines seulement après le sacre du PSG en Ligue des champions pour lequel le portier transalpin avait joué un rôle phare. Pendant ce feuilleton qui a animé le mercato du Paris Saint-Germain, Verratti a avoué avoir beaucoup discuté avec Donnarumma pour Foot Mercato.

« Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur. Je pense qu’il était un peu déçu. C’est normal. Il venait de gagner la Champions League en étant un des joueurs les plus importants de la saison. Quand tu gagnes la Champions League, on parle souvent de chance, mais ce n’est pas vraiment de la chance, parce qu’ils ont bien joué. Mais il y a eu des moments où il fallait répondre présent avec un arrêt décisif, et il l’a fait, pas seulement une fois. C’est ça être un grand gardien, parce que c’est impossible de gagner la Champions League avec les 4-5 dernières équipes qui sont quasiment toutes pareilles. C’est difficile de gagner 3-0 et d’avoir des matchs à sens unique. Et lui, il a répondu présent dans les matchs où ils en avaient besoin ».