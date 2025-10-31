Mbappé jaloux de Dembélé : Sa réponse est terrible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, Kylian Mbappé empile les buts avec le Real Madrid et semble enfin s'être adapté à son poste d'avant-centre. Pour Christophe Dugarry, le capitaine de l'équipe de France est probablement boosté par la réussite de certains de ses potes à l'image d'Ousmane Dembélé, récemment élu Ballon d'Or.

Après une première saison poussive, Kylian Mbappé a retrouvé un rendement très impressionnant. Et selon Christophe Dugarry, l'attaquant du Real Madrid a été notamment piqué par la réussite de certains joueurs dont il est proche à l'image d'Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or.

Mbappé répond présent « S’il m’impressionne dans ce rôle-là ? De plus en plus. On se l’était déjà dit, mais je trouve que c’est un garçon intelligent, il a dû se poser cet été, à se demander ce qu’il fallait qu’il fasse, parce que ses potes prennent les Ballons d’Or, ils gagnent des titres, et lui est à l’arrêt et stagne. Il s’est demandé ce qu’il devait faire pour se relancer. Et en fait, c’est jouer sur ses qualités, c’est à dire la vitesse, la spontanéité… Quand il est en confiance, quand il est comme ça, il est irrésistible », affirme-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.