Verratti - PSG : Les retrouvailles inattendues !

Après avoir quitté le PSG à l'été 2023 suite à l'arrivée de Luis Enrique, Marco Verratti reste profondément lié au club de la capitale. Malgré son départ pour le Qatar, le milieu italien continue de suivre les matchs de son ancienne équipe, notamment pour ses enfants, fervents supporters et régulièrement présents au Parc des Princes.

L’arrivée de Luis Enrique a été fatale à Marco Verratti. Après onze années passées dans la capitale, le milieu italien quitta le PSG à l’été 2023. « À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans », avait-il confié à l’époque dans les colonnes de L’Équipe. Malgré cette séparation, Marco Verratti reste très attaché au PSG, et il n’est pas le seul.

« Je regarde toujours » Si Marco Verratti a pris la direction du Qatar, ses enfants sont restés à Paris et suivent de près l’équipe dirigée par Luis Enrique. « Mes enfants sont de grands fans du PSG, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas, et je regarde toujours. Je veux qu'ils gagnent. Je connais Nasser (Al-Khelaifi), nous passons beaucoup de temps ensemble ici à Doha, alors je les suis de près », a confié Verratti.