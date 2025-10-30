Le PSG boucle son transfert : Cette star nage en plein bonheur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par le PSG étant donné que Luis Enrique ne comptait pas du tout sur lui pour son projet dans la capitale, Marco Verratti avait donc rejoint le Qatar lors du mercato estival 2023. Et le milieu de terrain italien, qui était considéré comme l'une des grandes stars du PSG, semble totalement épanoui dans sa nouvelle vie au Qatar.

Joueur majeur du projet QSI du PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti (32 ans) était devenu une star au fil de ses années passées au Parc des Princes. Mais tout a été relancé avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, puisque le coach espagnol ne comptait pas sur Verratti pour mener à bien sa mission au PSG. Le milieu de terrain italien a donc été envoyé au Qatar, avec un transfert qui a rapporté pas moins de 45M€ au PSG.

Verratti très heureux à Doha Interrogé par Foot Mercato, Marco Verratti se livre sur cette nouvelle vie depuis qu'il a quitté le PSG : « Je suis très content, ça fait deux ans et demi, et je me sens toujours de mieux en mieux. C’est une ville incroyable où tout va un peu plus doucement. C’est ce que j’avais besoin aussi. Je profite beaucoup plus de la famille », confie l'ancien numéro 6 du PSG.