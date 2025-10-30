Le PSG vire son entraîneur : La décision choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Viré subitement par la direction du PSG en pleine saison, Vahid Halilhodzic n'avait plus la confiance de ses dirigeants en raison de la fracture qui s'était créé en interne avec ses joueurs. Alain Roche, qui était à cette époque recruteur au PSG, se livre sur les coulisses du renvoi d'Halilhodzic.

Passé par le PSG entre juillet 2003 et février 2005, Vahid Halilhodzic n'a pas laissé un souvenir inoubliable à ses joueurs de l'époque. En effet, au micro du Late Football Club sur Canal +, Alain Roche se remémore le passage du coach bosnien sur le banc du PSG, et l'ancien recruteur du club de la capitale se livre sans détour sur la mauvaise ambiance qui régnait entre Halilhodzic et ses joueurs.

« Il y avait une guerre interne » « Vahid Halilhodzic est parti parce qu'il y avait une fracture avec les joueurs. Il y avait une guerre interne entre lui et les joueurs. A quel moment la décision a été prise ? Quand vous voyez que ça ne se passe pas bien, que les joueurs n'adhèrent plus aux séances vidéo qui durent 1h », indique Alain Roche, qui explique donc que les joueurs du PSG et Vahid Halilhodzic étaient arrivés à un point de non-retour, ce qui a donc provoqué le limogeage de l'entraîneur en février 2005.