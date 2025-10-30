Hakimi remplacé au PSG : Luis Enrique prend cher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ménagé, Achraf Hakimi n’a pas fait le déplacement à Lorient mercredi soir, où le PSG a été tenu en échec (1-1). Pour le remplacer, c’est Illia Zabarnyi qui a été aligné dans le couloir droit par Luis Enrique. L’international ukrainien a vécu une soirée difficile au Moustoir et Pierre Dorian voit cela comme une bonne leçon pour le technicien espagnol.

Dans le Super Moscato Show sur RMC, Pierre Dorian a critiqué les compositions d’équipe de Luis Enrique. Selon lui, le turn-over de l’entraîneur du PSG est trop important en Ligue 1 : « Tu ne peux pas gagner des matchs de Ligue 1 avec ces compositions-là. Au bout d’un moment, quand il insiste, c’est quand même un peu de l’entêtement d’un mec qui se pense supérieur aux autres. »

« Jamais de la vie Zabarnyi n’a les qualités pour jouer arrière droit » Parmi les choix de Luis Enrique, il y avait notamment la titularisation d’Illia Zabarnyi dans le couloir droit à la place d’Achraf Hakimi. « Jamais de la vie Zabarnyi n’a les qualités pour jouer arrière droit et bah c’est très bien, parce qu’on s’est fait attraper par un petit ailier gauche de Ligue 1 qui est un professionnel. Un professionnel en Ligue 1, même si personne ne le connait, ça met la misère à un mec qui ne peut pas jouer à ce poste. Je suis très content qu’on se soit fait attraper par ce côté-là parce que Zabarnyi ne peut pas y jouer », a déclaré Pierre Dorian.