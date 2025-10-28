PSG - Hakimi remplacé : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Après sa victoire sur la pelouse du Stade Brestois (0-3), le PSG enchaîne avec le FC Lorient ce mercredi. À une semaine du choc face au Bayern Munich, Luis Enrique devrait faire tourner. Le coach espagnol va notamment chercher à remplacer Achraf Hakimi, qui a eu quatre jours de repos. Et l’identité de son remplaçant semble déjà connue.

Ce week-end, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Et ce mercredi, le club de la capitale enchaîne avec un autre match de Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu se déplacent sur la pelouse du FC Lorient, à une semaine du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. À cette occasion, Luis Enrique devrait faire tourner.

Zaïre-Emery pour remplacer Hakimi au PSG ? Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG va notamment chercher à remplacer Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain a eu droit à quatre jours de repos et ne sera donc pas présent ce mercredi. Sauf retournement de situation, Warren Zaïre-Emery devrait le remplacer. L’international français est habitué à suppléer Achraf Hakimi, et devrait donc confirmer son rôle de doublure contre Lorient.