Le PSG annonce une folie à 1 milliard !

Amadou Diawara

Grâce à sa stratégie digitale XXL, le PSG compte environ 235 millions de fans sur les réseaux sociaux, dont près de 40% de moins de 24 ans. Le club de la capitale ayant un lien fort avec la nouvelle génération. Comme l'a annoncé le PSG sur son site internet, il est le club le plus suivi sur Twitch, et le deuxième le plus regardé sur Tik Tok cette saison, avec plus d'un milliard de vues depuis le mois de juillet.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a passé un cap aux yeux du monde. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Le PSG ayant écrasé l'Inter en finale le 31 mai dernier (5-0).

