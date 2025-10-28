Luis Enrique : Le problème avec une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si on sait Khvicha Kvaratskhelia plus à l'aise à gauche, Luis Enrique n'hésite pas à aligner souvent le Géorgien à droite. Problème, quand le joueur du PSG évoluer à cette position, ça ne fonctionne pas vraiment. Malgré cela, on continue de voir Kvaratskhelia à droite. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola... Il y a embouteillage dans le couloir gauche de l'attaque du PSG. Le fait est que quand Luis Enrique décide de faire jouer le Français et le Géorgien, il y a forcément un déçu qui ne joue pas où il voudrait. Et le plus souvent, c'est l'ancien de Naples qui quitte son couloir gauche notamment pour aller à droite. Mais voilà que Kvaratskhelia dans cet autre couloir, ça ne fonctionne pas.

« Luis Enrique est encore un peu têtu » Face à Brest, Khvicha Kvaratskhelia a joué à droite. Et encore une fois, le Géorgien n'a pas convaincu à cette position. Pourtant, Luis Enrique continue d'y aligner le joueur du PSG. Ainsi, pour l'After Foot, Daniel Riolo a fait savoir : « Il reste un point où Luis Enrique est encore un peu têtu, c'est Kvaratskhelia à droite ».