Luis Enrique : Le problème avec une star du PSG !

Si on sait Khvicha Kvaratskhelia plus à l'aise à gauche, Luis Enrique n'hésite pas à aligner souvent le Géorgien à droite. Problème, quand le joueur du PSG évoluer à cette position, ça ne fonctionne pas vraiment. Malgré cela, on continue de voir Kvaratskhelia à droite. De quoi faire réagir Daniel Riolo.
Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola... Il y a embouteillage dans le couloir gauche de l'attaque du PSG. Le fait est que quand Luis Enrique décide de faire jouer le Français et le Géorgien, il y a forcément un déçu qui ne joue pas où il voudrait. Et le plus souvent, c'est l'ancien de Naples qui quitte son couloir gauche notamment pour aller à droite. Mais voilà que Kvaratskhelia dans cet autre couloir, ça ne fonctionne pas.
« Luis Enrique est encore un peu têtu »
Face à Brest, Khvicha Kvaratskhelia a joué à droite. Et encore une fois, le Géorgien n'a pas convaincu à cette position. Pourtant, Luis Enrique continue d'y aligner le joueur du PSG. Ainsi, pour l'After Foot, Daniel Riolo a fait savoir : « Il reste un point où Luis Enrique est encore un peu têtu, c'est Kvaratskhelia à droite ».
« On voit bien qu'il y a un problème »
« Ça ne marche pas, il veut y arriver. Pourquoi pas, tente le si tu veux vraiment transformer ton mec, t'es tellement sûr de toi, continues. Contre Brest, Lorient, tu peux le tenter Kvara à droite. Mais on voit bien qu'il y a un problème », a poursuivi Daniel Riolo.