Luis Enrique au PSG : La discussion qui a tout changé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a été transfiguré par Luis Enrique depuis son arrivée au club en 2023. Et tout particulièrement la saison passée. Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont franchi un cap dans les deux camps du terrain. En ce qui concerne le défenseur portugais, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a débloqué quelque chose en lui qu'il a expliqué à l'AFP.

Deux ans avant la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le PSG recrutait par le biais d'un prêt avec option d'achat Nuno Mendes. Le virevoltant et jeune latéral gauche portugais débarquait à Paris à l'âge de 19 ans avec des facilités offensives, mais des lacunes de l'autre côté du terrain.

«C’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie» La saison dernière pendant la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Nuno Mendes a clairement franchi un cap sur l'aspect défensif de son jeu. Et cela, le Portugais affirme le devoir en partie à Luis Enrique. « Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement, et aujourd’hui je suis bien (des deux côtés). J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail, et pas que pour moi. (La polyvalence) c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part ».