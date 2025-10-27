Nuno Mendes quitte Paris : Le PSG valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec le PSG, Nuno Mendes poursuit sur sa lancée au point de s'imposer comme une référence mondiale à son poste. D'ailleurs, à l'image d'Achraf Hakimi, l'international portugais est très rarement blessé. Nuno Mendes explique notamment que c'est grâce au choix du staff médical du PSG qui l'avait autorisé à quitter Paris pour rejoindre le Portugal.

Malgré l'enchaînement des matches et son rôle prépondérant au PSG ou avec la sélection portugaise, Nuno Mendes est très rarement blessé depuis quelques mois. Et pourtant, l'ancien joueur du Sporting CP a plusieurs fois été pointé du doigt pour sa fragilité physique avec notamment une blessure sérieuse en 2023.

Nuno Mendes salue le staff médical du PSG Comment expliquer ce changement majeur ? Pour Nuno Mendes, c'est notamment grâce au choix du staff médical du PSG qui l'avait laissé rejoindre le Portugal durant sa convalescence. « Le secteur médical fait du bon travail. Le club m'avait beaucoup aidé, disant "tu peux aller au Portugal, faire ce que tu as à faire, bien récupérer". Y retourner avec ma famille, ça m'a beaucoup servi », afirme-t-il dans une interview accordée à l'AFP.