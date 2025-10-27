Nuno Mendes quitte Paris : Le PSG valide !

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec le PSG, Nuno Mendes poursuit sur sa lancée au point de s'imposer comme une référence mondiale à son poste. D'ailleurs, à l'image d'Achraf Hakimi, l'international portugais est très rarement blessé. Nuno Mendes explique notamment que c'est grâce au choix du staff médical du PSG qui l'avait autorisé à quitter Paris pour rejoindre le Portugal.
Malgré l'enchaînement des matches et son rôle prépondérant au PSG ou avec la sélection portugaise, Nuno Mendes est très rarement blessé depuis quelques mois. Et pourtant, l'ancien joueur du Sporting CP a plusieurs fois été pointé du doigt pour sa fragilité physique avec notamment une blessure sérieuse en 2023.
Nuno Mendes salue le staff médical du PSG
Comment expliquer ce changement majeur ? Pour Nuno Mendes, c'est notamment grâce au choix du staff médical du PSG qui l'avait laissé rejoindre le Portugal durant sa convalescence. « Le secteur médical fait du bon travail. Le club m'avait beaucoup aidé, disant "tu peux aller au Portugal, faire ce que tu as à faire, bien récupérer". Y retourner avec ma famille, ça m'a beaucoup servi », afirme-t-il dans une interview accordée à l'AFP.
«Y retourner avec ma famille, ça m'a beaucoup servi»
Désormais considéré comme le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes affiche sa fierté face à sa progression : « Ça fait toujours plaisir à entendre. Achraf et moi, on est dans une bonne période. C'est un travail collectif, si nous on est bien, le groupe aussi. Après, on sait que le football peut changer très vite, donc on essaie d'être concentrés à tous les matches. Je me considère un bon latéral, je n'aime pas dire que je suis le meilleur. Ça il faut le montrer sur le terrain et j'essaie toujours de le faire ».