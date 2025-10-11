Départ du PSG : La date est annoncée pour Nuno Mendes ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le meilleur latéral gauche actuel au Monde, Nuno Mendes enchaine les performances XXL avec le PSG. Le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi évoque l'avenir de l'international portugais, sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de la capitale, et il lui suggère vivement de ne pas quitter le PSG avant cette échéance. Explications.

Passé tout proche d'un départ du PSG qui avait été sérieusement envisagé l'hiver dernier alors qu'il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants pour une prolongation, Nuno Mendes (23 ans) avait fini par rempiler avec un nouveau contrat jusqu'en 2029. Un choix bénéfique puisqu'il a remporté dans la foulée la Ligue des Champions avec le PSG, et a réussi à s'imposer comme le meilleur latéral gauche du Monde.

« Il n'a pas intérêt à quitter le PSG » Dans le podcast Big Five, Loïc Tanzi évoque justement ce statut particulier de Nuno Mendes au PSG, et lui glisse quelques conseils quant à son avenir : « Nuno Mendes n'a pas intérêt à quitter le PSG car il a une telle connexion avec ses partenaires que ses partenaires comblent ses défauts. Vitinha et Fabian Ruiz ont tout compris, ils ont compris que quand il montait où quand il y a un Salah ou un Yamal, il faut aller l'aider, il ne faut pas le laisser en un contre un », indique le journaliste de L'EQUIPE.