Hakimi remplacé : Surprise totale au PSG !

Devenu joueur indispensable au PSG, Achraf Hakimi n'a toutefois pas de remplaçant attitré au sein de l'effectif parisien dont il est le seul latéral droit de métier. Par conséquent, Luis Enrique se montre inventif pour faire souffler la Marocain qui participera notamment à la CAN. Dans cette optique, Marquinhos pourrait bien dépanner dans le couloir droit.
L'été dernier, le PSG a mené un mercato discret qui a vu débarquer un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi recruté pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Pour le reste, le club parisien a également attiré deux gardiens de but : Lucas Chevalier et Renato Marin.
Hakimi sans doublure officielle
Autrement dit, le PSG n'a pris aucun latéral droit, ce qui aurait pu pourtant être une option afin de permettre à Achraf Hakimi de souffler. Finalement, le Marocain reste le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif de Luis Enrique qui utilise Warren Zaïre-Emery voire Joao Neves et Senny Mayulu de laisser au repose Achraf Hakimi.
Marquinhos, une solution crédible ?
Mais selon les informations de L'EQUIPE, une autre option est envisagée par Luis Enrique à savoir celle d'utiliser Marquinhos. La direction et le staff ont étudié cette possibilité durant l'été et le Brésilien pourrait bien occuper le couloir droit de la défense du PSG notamment lorsqu'Achraf Hakimi sera à la CAN avec le Maroc cet hiver.