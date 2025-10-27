Hakimi remplacé : Surprise totale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu joueur indispensable au PSG, Achraf Hakimi n'a toutefois pas de remplaçant attitré au sein de l'effectif parisien dont il est le seul latéral droit de métier. Par conséquent, Luis Enrique se montre inventif pour faire souffler la Marocain qui participera notamment à la CAN. Dans cette optique, Marquinhos pourrait bien dépanner dans le couloir droit.

L'été dernier, le PSG a mené un mercato discret qui a vu débarquer un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi recruté pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Pour le reste, le club parisien a également attiré deux gardiens de but : Lucas Chevalier et Renato Marin.

Hakimi sans doublure officielle Autrement dit, le PSG n'a pris aucun latéral droit, ce qui aurait pu pourtant être une option afin de permettre à Achraf Hakimi de souffler. Finalement, le Marocain reste le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif de Luis Enrique qui utilise Warren Zaïre-Emery voire Joao Neves et Senny Mayulu de laisser au repose Achraf Hakimi.