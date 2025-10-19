Lucas Chevalier : Son remplaçant est déjà annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un double arrêt impressionnant vendredi soir contre Strasbourg, Lucas Chevalier n’a pas été irréprochable le reste du match. Le portier du PSG est notamment pointé du doigt sur le deuxième but alsacien, au point que pour Lionel Charbonnier, il est temps de lancer Matvey Safonov.

Recruté pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a la lourd tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma au PSG. Et pour l'instant, ce n'est pas réellement réussi. Malgré quelques fulgurances, le portier français est encore une fois loin d'être irréprochable sur au moins deux buts contre Strasbourg vendredi soir (3-3). Par conséquent, Lionel Charbonnier commence à douter et se demande si ce n'est pas le moment de lancer Matvey Safonov.

«L’habit est trop grand pour Chevalier» « Selon moi, et pour l’instant, l’habit est trop grand pour Chevalier. Il faut quand même se rappeler que c’était pareil pour Donnarumma. Mais contre Strasbourg, le deuxième but, il ne doit pas le prendre, c’est une erreur. Chevalier, tu le mets avec les prestations qu’il faisait à Lille contre Strasbourg, il ne prend pas deux buts », explique le champion du monde 1998 au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.