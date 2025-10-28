35M€ : Luis Enrique offre le jackpot au PSG !

Interrogé sur sa progression fulgurante, notamment sur l'aspect défensif, Nuno Mendes n'a pas hésité à souligner l'importance du travail de Luis Enrique. Le latéral gauche du PSG a d'ailleurs vu sa valeur marchande flamber depuis son transfert en 2021 pour environ 38M€.
Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Nuno Mendes a progressé sur tous les plans y compris sur son impact défensif. Interrogé sur son évolution, l'international portugais reconnaît l'importance de Luis Enrique dans sa progression.
Luis Enrique a transformé Nuno Mendes
« Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement et aujourd’hui je suis bien des deux côtés. J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail et pas que pour moi. Etre polyvalent, c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous, on part », a-t-il confié dans une interview accordée à l'AFP.
Sa valeur marchande a flambé
Et l'évolution de Nuno Mendes sur le plan sportif lui permet également de voir sa valeur marchande flamber. Valorisé à 40M€ en 2021 lorsqu'il signe au PSG, le prix de l'international portugais est aujourd'hui estimé à 75M€ selon Transfermarkt. Une belle augmentation de 35M€ en partie du au travail de Luis Enrique qui rapporte donc gros au PSG dans tous les sens du terme.