35M€ : Luis Enrique offre le jackpot au PSG !

Interrogé sur sa progression fulgurante, notamment sur l'aspect défensif, Nuno Mendes n'a pas hésité à souligner l'importance du travail de Luis Enrique. Le latéral gauche du PSG a d'ailleurs vu sa valeur marchande flamber depuis son transfert en 2021 pour environ 38M€.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Nuno Mendes a progressé sur tous les plans y compris sur son impact défensif. Interrogé sur son évolution, l'international portugais reconnaît l'importance de Luis Enrique dans sa progression.

Luis Enrique a transformé Nuno Mendes « Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement et aujourd’hui je suis bien des deux côtés. J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail et pas que pour moi. Etre polyvalent, c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous, on part », a-t-il confié dans une interview accordée à l'AFP.