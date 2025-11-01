«Depuis tout petit, j'en rêve» : Le projet historique de Mbappé !

Une première saison, et déjà un Soulier d'or européen pour Kylian Mbappé. Une distinction qu'il n'avait jamais reçu au fil de sa riche carrière. L'attaquant de 27 ans a affirmé vouloir faire le doublé en 2026. Chose qui n'est jamais arrivée au Real Madrid dans des conditions individuelles. Explications.
Le Ballon d'or, la Ligue des champions ou encore la Coupe du monde ? Les jeunes joueurs de foot en herbe ainsi que les professionnels en rêvent forcément. C'est également le cas de Kylian Mbappé bien que le capitaine de l'équipe de France ait déjà soulevé la coupe dorée en Russie avec les Bleus en 2018. Pour Marca, Mbappé a révélé avoir réalisé un rêve surprise.
Deux Souliers d'or de suite en solo, une première dans l'histoire du Real Madrid
Grâce à ses performances de la saison passée avec le Real Madrid en Liga, à savoir 31 buts marqués, Kylian Mbappé a hérité du premier Soulier d'or européen de sa carrière. Cette saison, le meilleur buteur du championnat espagnol avec 11 réalisations compte bien réitérer cette performance. Ce qui ferait de lui, le seul joueur de l'histoire du Real Madrid à remporter deux Souliers d'or de suite de manière incontestée. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait signé cet exploit en 2014 puis en 2015, mais en partageant la distinction avec Luis Suarez en 2014.
«Si nous remportons la Liga et que je remporte un autre Soulier d'or, je serai encore plus heureux qu'aujourd'hui»
« Depuis tout petit, je rêve de marquer des buts. Tous les enfants qui commencent à jouer au football rêvent de marquer, et de marquer souvent. Au final, c'est un prix très important qui me rend très heureux, mais tout le monde sait que ce sont les succès collectifs qui comptent le plus. J'espère remporter un autre Soulier d'or à l'avenir, mais j'espère surtout que nous remporterons la Liga. Si l'on considère que j'ai remporté le Soulier d'or grâce à mes buts en Liga, mon objectif cette année est de continuer sur la même lancée avec l'équipe. Si nous remportons la Liga et que je remporte un autre Soulier d'or, je serai encore plus heureux qu'aujourd'hui ». Le message est passé.