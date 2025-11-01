«Depuis tout petit, j'en rêve» : Le projet historique de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une première saison, et déjà un Soulier d'or européen pour Kylian Mbappé. Une distinction qu'il n'avait jamais reçu au fil de sa riche carrière. L'attaquant de 27 ans a affirmé vouloir faire le doublé en 2026. Chose qui n'est jamais arrivée au Real Madrid dans des conditions individuelles. Explications.

Le Ballon d'or, la Ligue des champions ou encore la Coupe du monde ? Les jeunes joueurs de foot en herbe ainsi que les professionnels en rêvent forcément. C'est également le cas de Kylian Mbappé bien que le capitaine de l'équipe de France ait déjà soulevé la coupe dorée en Russie avec les Bleus en 2018. Pour Marca, Mbappé a révélé avoir réalisé un rêve surprise.

Deux Souliers d'or de suite en solo, une première dans l'histoire du Real Madrid Grâce à ses performances de la saison passée avec le Real Madrid en Liga, à savoir 31 buts marqués, Kylian Mbappé a hérité du premier Soulier d'or européen de sa carrière. Cette saison, le meilleur buteur du championnat espagnol avec 11 réalisations compte bien réitérer cette performance. Ce qui ferait de lui, le seul joueur de l'histoire du Real Madrid à remporter deux Souliers d'or de suite de manière incontestée. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait signé cet exploit en 2014 puis en 2015, mais en partageant la distinction avec Luis Suarez en 2014.