Mbappé remplacé par une star, il s’énerve !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Real Madrid s’est largement imposé face à Valence (4-0), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le Français aurait même pu inscrire un triplé, mais il a laissé un penalty à Vinicius, qui n’a malheureusement pas réussi à tromper le gardien adverse. Après la rencontre, Xabi Alonso s’est montré énervé par l’échec du Brésilien.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est l’une des équipes les plus en forme d’Europe. Hormis une défaite 5-2 contre l’Atlético de Madrid le 27 septembre dernier, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont gagné tous leurs matchs. Samedi soir, les Madrilènes se sont d’ailleurs imposés 4-0 face à Valence et le Français a inscrit un doublé.

Le penalty raté de Vinicius a énervé Xabi Alonso Face à Valence, Kylian Mbappé a fait preuve de générosité en offrant un penalty à Vinicius. Malheureusement, le Brésilien s’est raté et sa tentative a été arrêtée par Julen Agirrezabala. Après la rencontre, Xabi Alonso s’est montré énervé par rapport à l’échec du Brésilien. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « J’étais énervé qu’on rate ce penalty. C'était avant la mi-temps et ça aurait pu faire 3-0. Heureusement, Jude (Bellingham) a rapidement marqué après. C'est tout. »