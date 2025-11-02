Pogba : La grande annonce pour son retour !

Alexis Brunet

Le calvaire de Paul Pogba n’en finit pas. Éloigné des terrains depuis plus de deux ans, le milieu de terrain pensait enfin faire son retour à la compétition samedi soir face au Paris FC. Malheureusement, le champion du monde s’est blessé à la cheville, ce qui retarde encore un peu plus l’échéance. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli, le coach de l’ASM a donné des nouvelles de son joueur.

Cet été, afin de se relancer et de retrouver le chemin des terrains, Paul Pogba avait fait le choix de s’engager avec l’AS Monaco. Une décision murement réfléchie, qui devait permettre au Français de se remettre complètement et de faire son retour à la compétition de la meilleure des façons. Mais la Ligue 1 a repris depuis onze journées et le champion du monde 2018 n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’ASM.

Paul Pogba s’est de nouveau blessé Normalement, Paul Pogba était censé retrouver enfin du temps de jeu samedi soir face au Paris FC. Malheureusement, l’ancien joueur de la Juventus de Turin s’est blessé à la cheville quelques jours avant la rencontre et il a donc dû déclarer forfait. Reste à voir quand est-ce qu’il sera remis et donc apte à disputer ses premières minutes sous le maillot de Monaco.