Paul Pogba : «C’est terminé», le terrible verdict lâché en direct !

Axel Cornic

Alors qu’il devait être dans le groupe pour la rencontre face au Paris FC ce samedi, Paul Pogba s’est à nouveau blessé. Le milieu de terrain de l’AS Monaco, qui n’a plus joué un seul mach depuis plus de deux ans, a été touché à la cheville et ne devrait pas être de retour au moins avant le 22 novembre prochain.

Certains ne se souviennent même plus de la dernière fois qu’ils l’ont vu sur un terrain de football. Joueur au talent incroyable, Paul Pogba n’a plus joué depuis septembre 2023. Une éternité pour le Champion du monde 2018, qui pensait pouvoir se relancer à l’AS Monaco. Mais pour le moment, le pari est perdu, puisqu’il n’a toujours pas disputé la moindre minute.

« Le train est passé ! » Sa dernière blessure a enflammé les débats et certains semblent ne plus avoir beaucoup d’espoir concernant son retour en équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde. « Paul Pogba et l’équipe de France, c’est terminé. Le train est passé ! » a lancé Stephen Brun, sur RMC.