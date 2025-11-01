Didier Deschamps : Le rendez-vous au tribunal révélé par Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait depuis 2023 qu'une guerre est engagée entre Daniel Riolo et Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France avait décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre du journaliste de RMC. Et voilà qu'on devrait prochainement avoir le fin mot de l'histoire puisque le rendez-vous devant le tribunal est imminent pour Deschamps et Riolo.

C'est devant la justice que le conflit entre Didier Deschamps et Daniel Riolo va se résoudre. Alors que le sélectionneur de l'équipe de France avait porté plainte pour diffamation, la figure de l'After Foot avait déjà expliqué à propos de cette affaire : « Je crois que le fond du fond qui l’avait blessé c’est que je dise que dans « les affaires louches du football français, son nom revenait ». Je faisais référence à l’OM, Tapie… En quoi c’est si grave au point qu’il n’accepte plus la moindre critique ? C’est venu du dossier Benzema aussi ».

« Je suis triste d’ailleurs que ça se termine devant un tribunal » Le rendez-vous au tribunal est d'ailleurs imminent pour Didier Deschamps et Daniel Riolo. En effet, présent sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, le journaliste de RMC a expliqué face à Cyril Hanouna : « Tu viens le 20 novembre ? Tu ne sais pas ce qu’il y a ? 17ème correctionnelle au Tribunal de Paris. Nous serons l’un à côté de l’autre. 20 novembre, rendez-vous. Je n’ai jamais dit que je ne l’aimais pas. On a eu des histoires, je suis triste d’ailleurs que ça se termine devant un tribunal ».