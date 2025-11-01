C’est confirmé, Zidane a choisi sa prochaine équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane semble vraiment déterminé à se relancer avec les Bleus. David Bettoni, son ancien adjoint au Real Madrid, confirme cette tendance pour l'avenir de Zidane.

C'est officiel depuis le mois de janvier dernier : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et c'est donc Zinedine Zidane qui fait déjà office de favori pour venir le remplacer après quatorze ans de règne. Dans un entretien accordé à Média Carré, David Bettoni confirme plus que jamais l'option Zidane pour les Bleus, puisque son ami a toujours affiché le souhait de diriger son équipe nationale un jour.

« Un jour, j’aimerais être sélectionneur » « Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, ‘j’aimerais bien entrainer l’équipe de France’. Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit: ‘moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur’ », confie Bettoni, qui a été l'adjoint de Zinedine Zidane durant son passage en tant qu'entraîneur du Real Madrid.