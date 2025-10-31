Zidane : La perte qui a tout changé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Formé du côté de l'AS Cannes où il a fait ses grands débuts en professionnel, Zinedine Zidane rencontrait d'ailleurs à cette période son épouse, Véronique. Et l'ancien meneur de jeu légendaire de l'équipe de France raconte l'histoire insolite de leur rencontre, qui a démarré par la perte... de sa montre !

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 dans laquelle il retraçait l'intégralité de sa carrière depuis ses débuts à l'AS Cannes, Zinedine Zidane évoquait notamment la rencontre insolite avec son épouse. Et l'ancienne star du Real Madrid et de l'équipe de France nous apprenait notamment que tout était parti de la perte de sa montre, qui avait donc changé tout le reste de sa vie avec Véronique.

« Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme » « Le 6 février 1991, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse », confiait Zinedine Zidane.