Daniel Riolo futur entraîneur, l'improbable reconversion !

Alors qu'on connait Daniel Riolo comme figure de l'After Foot sur RMC, voilà qu'on pourrait le voir à l'avenir dans une autre fonction plus inattendue. En effet, le principal intéressé ne dirait pas non pour être l'un des acteurs du football d'aujourd'hui. C'est ainsi que Riolo a évoqué la possibilité... d'entraîner une équipe féminine.

Parmi les nouveautés de Football Manager 2026, on retrouve notamment la possibilité de prendre les commandes d'une équipe féminine de football. Alors que cela devrait plaire à certains utilisateurs, ce n'est pas le cas de Daniel Riolo. En revanche, pour entraîner une équipe féminine dans la vie réelle, la figure de l'After Foot ne dit pas non.

« Je ne suis pas très jeu vidéo » « Est-ce que ça me plairait d'entraîner une équipe féminine sur Football Manager ? Sur Football Manager pas trop, je ne suis pas très jeu vidéo. Je suis un peu mauvais à ces trucs là, même si je sais que c'est un jeu extraordinaire quand on met le nez dedans », a d'abord expliqué Daniel Riolo à l'occasion de son passage sur Novo 19.