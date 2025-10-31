Laure Boulleau : La mission confiée avec une star internationale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fan de l'émission de TF1, Laure Boulleau a eu l'occasion de rendre visite aux élèves de la Star Academy. En effet, l'ancienne joueuse du PSG est venue accompagner Ladji Doucouré, professeur de sport. Et voilà qu'à l'occasion de son passage au château de la Star Academy, Laure Boulleau a souhaité donner une grande mission.

Pendant un moment, Laure Boulleau s'est retrouvée sur TF1. En effet, la consultante de Canal+ a accompagné Ladji Doucouré à la Star Academy. Un moment qui a régalé la fan de l'émission. « Je suis trop contente d’être là. Je suis fan de la 'Star Academy' depuis très longtemps et je vous regarde depuis votre premier prime », a expliqué Laure Boulleau.

Un maillot du PSG pour Ed Sheeran ! Et voilà que Laure Boulleau n'est d'ailleurs pas venue les mains vides. En effet, l'ancienne joueuse du PSG a ramené un maillot du club de la capitale, confiant alors une mission aux élèves de la Star Academy : transmettre le maillot à Ed Sheeran, parrain de cette édition. Un beau cadeau attend donc la star internationale lors de son prochain passage à la Star Academy.