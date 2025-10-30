Lamine Yamal veut partir, c'est le choc !

Amadou Diawara

Lamine Yamal a eu la sensation qu'une personne s'était introduite chez lui. Pour en avoir le cœur net, le numéro 10 du FC Barcelone a appelé la police, qui a conclu qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Malgré tout, Lamine Yamal aurait été atteint psychologiquement. Ainsi, le crack de 18 ans compterait déménager.

Auteur d'une saison 2024-2025 XXL avec le FC Barcelone, Lamine Yamal faisait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Finalement, le numéro 10 blaugrana a été classé deuxième, derrière Ousmane Dembélé. Toutefois, Lamine Yamal a pu se consoler avec le Trophée Kopa, qu'il a soulevé au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre.

Un intrus au domicile de Yamal ? Depuis la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal est encore plus populaire. Toutefois, la star du FC Barcelone a vécu une mésaventure dernièrement. D'après El Periodico, la pépite de 18 ans a eu la sensation que quelqu'un s'était introduit chez lui. Appelée par Lamine Yamal, la police a conclu qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Aucun vol et aucune infraction n'ayant été recensés.