Alerte en Espagne, Lamine Yamal appelle la police !

Amadou Diawara

D'après la presse espagnole, Lamine Yamal a eu la sensation qu'une personne s'était introduite à son domicile. Appelée par la star du FC Barcelone, la police a conclu qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Lamine Yamal n'ayant subi ni effraction ni vol. Malgré tout, le crack de 18 ans compterait déménager.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est considéré par certains comme étant le meilleur joueur du monde actuellement. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a été classé deuxième lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, qui était organisée au théâtre du Châtelet de Paris. En effet, Ousmane Dembélé a remporté le Graal le 22 septembre.

Une personne s'est introduite chez Yamal ? Doté d'une très grande cote de popularité, Lamine Yamal a eu une énorme frayeur dernièrement. A en croire El Periodico, la star du FC Barcelone a eu la sensation qu'une personne s'était introduite chez lui. Par conséquent, Lamine Yamal a appelé la police.