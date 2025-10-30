Lamine Yamal, le malaise à 11M€ !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal s’est permis une petite folie ces derniers jours. Le phénomène du FC Barcelone cherchait à déménager, et se serait offert l’ancienne demeure habitée par Gerard Piqué et Shakira. Le crack de 18 ans a d’ailleurs dû y mettre le prix. Mais son arrivée prochaine provoquerait déjà un malaise dans le quartier.

Ces derniers temps, Lamine Yamal fait plus souvent parler de lui pour des faits hors du football que par ses exploits sur le terrain. Le phénomène du FC Barcelone a par exemple fait l’objet d’une polémique ces derniers jours pour ses propos avant le Clasico contre le Real Madrid. Mais le crack de 18 ans ne semble pas y prêter attention, au contraire.

Lamine Yamal s'est offert l'ancienne villa de Shakira Lamine Yamal s’est même permis une petite folie. Souhaitant déménager, l’international espagnol s’est offert l’ancienne villa habitée par Shakira et Gerard Piqué. Le joueur du FC Barcelone a néanmoins dû y mettre le prix, puisque la propriété était évaluée à 11M€. Mais son arrivée prochaine provoquerait déjà un malaise dans le voisinage.