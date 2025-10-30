Laure Boulleau débarque sur TF1 : Elle confirme !

Consultante phare de Canal+, Laure Boulleau a toutefois débarqué sur TF1 le temps d'un court instant. L'ancienne joueuse du PSG était effectivement présente aux côtés de Ladji Doucouré pour donner un cours de sport à la Star Academy. Un moment qu'elle a adoré.
Il y a quelques jours, Ladji Doucouré annonçait qu'il ferait un cours spécial pour les élèves de la Star Academy, confirmant même que Laure Boulleau l'accompagnerait. La consultante de Canal+ a donc ainsi débarqué sur TF1 pour donner un cours de sport aux élèves de la Star Ac'. Et l'ancienne joueuse du PSG confirme qu'elle a adoré ce moment.
Laure Boulleau jubile après son passage sur TF1
« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’énergie. J’était contente car il y en a beaucoup qui n’avaient jamais joué. On a fait deux équipes qui s’affrontent et du coup on a senti l’esprit de compétition », a-t-elle confié sur les réseaux sociaux de la Star Academy avant de poursuivre.
« J’ai trouvé que l’énergie était folle. J’ai vu beaucoup de sourire. J’ai senti qu’ils étaient contents. Je crois qu’ils ont eu deux jours d’évaluation et j’ai senti que ça leur a fait du bien de faire d’autres choses et de ne plus penser à la pression », ajoute Laure Boulleau.