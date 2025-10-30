Laure Boulleau, l'infidélité qui la régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau a fait une petite infidélité à la chaine cryptée. En effet, l'espace de quelques heures, l'ancienne joueuse du PSG s'est retrouvée au château de la Star Academy, l'émission de TF1, pour accompagner Ladji Doucouré, professeur de sport. Une visite qui a fait le plus grand bonheur de Laure Boulleau.

Cette semaine, les élèves de la Star Academy ont eu le droit à une visite surprise. En effet, Ladji Doucouré, professeur de sport dans l'émission de TF1, n'était pas venu tout seul. C'est ainsi que Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France aujourd'hui consultante sur Canal+, l'a accompagné. Fan du programme, elle était aux anges d'être là.

« Je suis trop contente d’être là » Pour TF1, Laure Boulleau a d'ailleurs exprimé son bonheur d'être à la Star Academy. Celle qu'on a l'habitude de voir sur Canal+ a ainsi fait savoir : « Je suis trop contente d’être là. Je suis fan de la 'Star Academy' depuis très longtemps et je vous regarde depuis votre premier prime ».