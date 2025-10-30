Laure Boulleau, l'infidélité qui la régale !

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau a fait une petite infidélité à la chaine cryptée. En effet, l'espace de quelques heures, l'ancienne joueuse du PSG s'est retrouvée au château de la Star Academy, l'émission de TF1, pour accompagner Ladji Doucouré, professeur de sport. Une visite qui a fait le plus grand bonheur de Laure Boulleau.
Cette semaine, les élèves de la Star Academy ont eu le droit à une visite surprise. En effet, Ladji Doucouré, professeur de sport dans l'émission de TF1, n'était pas venu tout seul. C'est ainsi que Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France aujourd'hui consultante sur Canal+, l'a accompagné. Fan du programme, elle était aux anges d'être là.
« Je suis trop contente d’être là »
Pour TF1, Laure Boulleau a d'ailleurs exprimé son bonheur d'être à la Star Academy. Celle qu'on a l'habitude de voir sur Canal+ a ainsi fait savoir : « Je suis trop contente d’être là. Je suis fan de la 'Star Academy' depuis très longtemps et je vous regarde depuis votre premier prime ».
« Je me retrouve dans votre volonté de vous donner à fond pour réussir votre rêve »
Faisant ensuite un parallèle entre la Star Academy et ce qu'elle a pu vivre en tant que joueuse professionnelle, Laure Boulleau a expliqué : « Moi j’étais dans le sport de haut niveau, je sais que c’est un milieu où il y a beaucoup de prétendants et peu d’élus. Je me retrouve dans votre volonté de vous donner à fond pour réussir votre rêve ».