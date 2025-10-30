C'est terminé pour Pogba, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Le 1er juillet dernier, l'AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba. Toutefois, la Pioche n'a pas encore joué la moindre minute sous les couleurs monégasques pour le moment. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Sébastien Pocognoli a annoncé que Paul Pogba pourrait être convoqué pour le prochain match de son équipe.

Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba a été suspendu pendant une durée de 18 mois. Autorisée à rejouer depuis le mois de mars, la Pioche a signé à l'AS Monaco lors du dernier mercato estival. Toutefois, le milieu de terrain de 32 ans n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent depuis son transfert.

Pogba : Monaco annonce un retour imminent ! Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Sébastien Pocognoli s'est prononcé sur le grand retour de Paul Pogba. D'après l'entraineur de l'AS Monaco, l'international français pourrait être convoqué pour la réception du Paris FC ce samedi soir.