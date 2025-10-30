Pogba de retour : La date est fixée !

Alors qu’il se fait toujours attendre, le retour de Paul Pogba est de plus en plus proche. Sébastien Pocognoli a indiqué mardi en conférence de presse qu’il s’attendait à du court terme, et cela semble se confirmer. Le milieu de terrain âgé de 32 ans pourrait faire sa première apparition dans le groupe de l’AS Monaco samedi, à l’occasion de la réception du Paris FC.
Et si le retour de Paul Pogba était pour cette semaine ? Mardi en conférence de presse, Sébastien Pocognli a donné des nouvelles de l’international français (91 sélections), indiquant qu’il était proche d’un retour, mais pas assez pour le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse du FC Nantes ce mercredi soir.
« Je m’attends à du court terme »
« Pour le moment, ça se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe. À son retour, il faudra que l’on mette un processus tous ensemble afin de le juger sur le joueur qu’il est maintenant. Le Paul de Manchester United ou de sa première époque à la Juventus date d’il y a plusieurs années désormais », a déclaré Sébastien Pocognoli.
Un retour samedi contre le Paris FC ?
D’après les informations de Foot Mercato, le retour de Paul Pogba pourrait intervenir dès le week-end prochain. Samedi, l’AS Monaco recevra le Paris FC pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 et le milieu de terrain âgé de 32 ans pourrait faire sa toute première apparition dans le groupe monégasque.