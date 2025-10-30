Pogba de retour : La date est fixée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il se fait toujours attendre, le retour de Paul Pogba est de plus en plus proche. Sébastien Pocognoli a indiqué mardi en conférence de presse qu’il s’attendait à du court terme, et cela semble se confirmer. Le milieu de terrain âgé de 32 ans pourrait faire sa première apparition dans le groupe de l’AS Monaco samedi, à l’occasion de la réception du Paris FC.

Et si le retour de Paul Pogba était pour cette semaine ? Mardi en conférence de presse, Sébastien Pocognli a donné des nouvelles de l’international français (91 sélections), indiquant qu’il était proche d’un retour, mais pas assez pour le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse du FC Nantes ce mercredi soir.

« Je m’attends à du court terme » « Pour le moment, ça se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe. À son retour, il faudra que l’on mette un processus tous ensemble afin de le juger sur le joueur qu’il est maintenant. Le Paul de Manchester United ou de sa première époque à la Juventus date d’il y a plusieurs années désormais », a déclaré Sébastien Pocognoli.