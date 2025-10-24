Paul Pogba de retour : La grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Paul Pogba a opté pour l'AS Monaco pour un retour en force. Absent des terrains depuis plus de deux ans, il s'est remis à l'entraînement ces dernières semaines du côté du Rocher. L'ancien coach du club Adi Hütter avait alors évoqué un retour à la compétition après la dernière trêve internationale. Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur, a apporté plus de précisions.

Ce week-end, l'AS Monaco reçoit Toulouse et pour la rencontre, Paul Pogba ne sera pas présent alors qu'il y a quelques semaines, on semblait plutôt positif pour une reprise en octobre. Le milieu de terrain français se rapproche d'un retour aux affaires mais il n'y a pas encore de date précise. Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur du club, espère le revoir très vite.

Pogba sur le retour Avant son éviction, Adi Hütter semblait plutôt confiant concernant le retour à la compétition de Paul Pogba après la trêve internationale d'octobre. A 32 ans, il faut se montrer patient avec lui car il n'a pas joué depuis plus de deux ans. « On doit encore pousser la semaine qui vient, c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour qu’il soit dans les meilleures dispositions pour faire son retour. Il y a une très bonne communication entre lui et le staff médical pour lui permettre d’arriver avec les meilleures dispositions et le plus de confiance possible. J’espère que la semaine qui va s’écouler après va nous permettre de répondre aux dernières questions. Il est proche, mais il y a encore des étapes. Notamment, oui, de s’entraîner à 100 % toute la séance, ce qu’il n’a pas encore fait » explique le Belge en conférence de presse, comme le rapporte Foot Mercato.