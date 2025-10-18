Paul Pogba : La grande annonce après la catastrophe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son retour était espéré ce samedi à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse d’Angers, Paul Pogba va finalement devoir encore un peu patienter. Cela n’a pas entamé l’optimisme et la bonne humeur de l’international français pour autant, comme il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Finalement, ce n’est pas ce samedi que l’on pourra assister au grand retour à la compétition de Paul Pogba. L’AS Monaco espérait profiter de son déplacement à Angers pour donner un peu de temps de jeu au milieu de terrain âgé de 32 ans, dont le retour a été retardé en raison d’une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite.

« Au moins deux semaines pour le préparer » « Nous espérions que Paul soit disponible pour le prochain match, mais ce n’est plus le cas. Paul a eu un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines pour le préparer », a expliqué Thiago Scuro mardi dernier, lors de la présentation de Sébastien Pocognoli, nouvel entraîneur de l’AS Monaco.