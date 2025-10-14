Paul Pogba : La mauvaise nouvelle balancée en public !

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de la présentation de Sébastien Pocognoli, successeur d’Adi Hütter, Thiago Scuro a confirmé la mauvaise nouvelle concernant Paul Pogba. Le directeur général de l’AS Monaco a indiqué que le retour du milieu de terrain âgé de 32 ans était retardé d’au moins deux semaines en raison d’un « petit problème ».
Espéré samedi à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse d’Angers, le retour de Paul Pogba devra encore se faire attendre. L’international français (91 sélections) a été victime d’une blessure la semaine dernière qui a retardé son retour à la compétition.
« Un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines »
« Nous espérions que Paul soit disponible pour le prochain match, mais ce n’est plus le cas. Paul a eu un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines pour le préparer », a confirmé Thiago Scuro ce mardi en conférence de presse lors de la présentation de Sébastien Pocognoli, dans des propos relayés par Foot Mercato.
« Nous espérons qu’il sera bientôt disponible »
« C’est le premier épisode négatif que nous avons depuis que nous avons débuté ce processus avec lui », a ajouté le directeur général de l’AS Monaco. « Par rapport à son manque d’activité depuis longtemps, ça peut arriver. Ce n’est pas la fin du monde. C’est juste un report de deux semaines dans sa préparation. Nous espérons qu’il sera bientôt disponible. »