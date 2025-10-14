Paul Pogba : La mauvaise nouvelle balancée en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de la présentation de Sébastien Pocognoli, successeur d’Adi Hütter, Thiago Scuro a confirmé la mauvaise nouvelle concernant Paul Pogba. Le directeur général de l’AS Monaco a indiqué que le retour du milieu de terrain âgé de 32 ans était retardé d’au moins deux semaines en raison d’un « petit problème ».

Espéré samedi à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse d’Angers, le retour de Paul Pogba devra encore se faire attendre. L’international français (91 sélections) a été victime d’une blessure la semaine dernière qui a retardé son retour à la compétition.

« Un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines » « Nous espérions que Paul soit disponible pour le prochain match, mais ce n’est plus le cas. Paul a eu un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines pour le préparer », a confirmé Thiago Scuro ce mardi en conférence de presse lors de la présentation de Sébastien Pocognoli, dans des propos relayés par Foot Mercato.