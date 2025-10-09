Pogba : Coup de théâtre pour son retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son retour était espéré après la trêve internationale, à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco à Angers, Paul Pogba pourrait devoir encore un peu patienter avant de retrouver la compétition. Le milieu de terrain âgé de 32 ans aurait été victime d’une petite blessure et sa présence serait incertaine pour cette rencontre.

« On aurait aimé qu’il soit dans le groupe pour le match face à l’OGC Nice, mais ça semble un peu juste. » Comme indiqué par Adi Hütter avant la réception de l’OGC Nice, le retour de Paul Pogba était prévu après la trêve internationale, le samedi 18 octobre pour le déplacement de l’AS Monaco à Angers.

Le retour de Pogba espéré contre Angers « On espère qu’il soit de retour pour le match d’après, face à Angers, juste après la trêve internationale. On réfléchit à comment augmenter progressivement sa charge physique, en lui donnant 15-20 minutes de jeu contre Angers. C’est quelque chose qui peut se faire », a déclaré Adi Hütter, mais d’après les informations de Nice-Matin, le retour de Paul Pogba pourrait être retardé.