Coup de tonnerre pour Paul Pogba : C’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

5ème de Ligue 1 pour le moment, l'AS Monaco pourrait devenir la première équipe du championnat à changer d'entraîneur cette saison. Le club de la Principauté souffre un peu de son inconstance même s'il n'y a rien d'alarmant et Adi Hütter pourrait être remplacé lors de la trêve internationale. En effet, l'Autrichien se rapproche de plus en plus de la sortie.

Recruté par l'AS Monaco cet été, Paul Pogba est proche d'un retour aux affaires puisque son entraîneur Adi Hütter a évoqué la possibilité de le faire rejouer après la trêve internationale. Mais ce dernier pourrait faire ses valises entre temps puisque sa place est sérieusement menacée...

L'AS Monaco sur le point de virer son entraîneur ? A la tête de l'ASM depuis 2023, Adi Hütter est pourtant loin de traîner le club dans une situation catastrophique. L'équipe n'est qu'à 3 points de la tête de Ligue 1 mais la lourde défaite face à Bruges en Ligue des champions a laissé des traces, surtout quand on voit que les joueurs ont été capables de tenir tête à Manchester City. D'après L'Equipe, le départ d'Adi Hütter pourrait avoir lieu dans les prochaines 72 heures.