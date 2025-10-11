Paul Pogba : Le grand changement est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Remercié ce vendredi, Adi Hütter a quitté le poste d'entraîneur de l'AS Monaco. Le club de la Principauté n'a pas mis longtemps avant de trouver son remplaçant puisque le nom de Sébastien Pocognoli a vite été cité. C'est désormais officiel : le Belge prendra la suite de l'Autrichien, en poste depuis 2023.

En manque de régularité dernièrement, l'AS Monaco n'avait pas caché que la place d'Adi Hütter était menacée ces dernières semaines. Le club, qui a recruté Paul Pogba cet été, est pourtant loin de réaliser un début de saison catastrophique. Sébastien Pocognoli a su séduire les dirigeants monégasques.

Pocognoli remplace Hütter, c'est officiel Ancien latéral gauche de 38 ans, Sébastien Pocognoli a entamé une carrière d'entraîneur très rapidement après la fin de sa carrière. Il a notamment remporté un titre de champion avec l'Union Saint-Gilloise pour sa première expérience chez les professionnels. Ce samedi soir, il a officiellement été nommé entraîneur de l'AS Monaco. Il s'est engagé jusqu'en 2027.