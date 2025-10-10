Officiel : Départ annoncé, grand changement pour Paul Pogba !

Présent à l'AS Monaco depuis 2023, Adi Hütter a connu un beau parcours à la tête du club. Ces dernières semaines, il se disait que sa place était en danger, les dirigeants cherchant un autre entraîneur. L'AS Monaco a bien annoncé ce vendredi le départ de l'Autrichien, qui paie sûrement l'inconstance de l'équipe en ce début de saison.
Cinquièmes de Ligue 1 pour le moment, les Monégasques ont surtout souffert en Ligue des champions avec notamment une large défaite face à Bruges qui semble avoir laissé des traces. L'AS Monaco dit donc au revoir à Adi Hütter, auteur d'un bilan plutôt positif à la tête de l'équipe.
L'AS Monaco devient le premier club de Ligue 1 à virer son entraîneur
C'était attendu après avoir été démis de ses fonctions. Ce vendredi, l'AS Monaco a annoncé le départ de son entraîneur Adi Hütter, qui était sur la sellette depuis quelques semaines. « Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite » peut-on lire dans le communiqué publié par le club.
Quel entraîneur pour Pogba ?
Adi Hütter n'aura donc pas eu l'occasion de diriger Paul Pogba, dont le retour pourrait être repoussé après une blessure. Ces derniers jours, l'AS Monaco s'est mise à la recherche d'un remplaçant au poste d'entraîneur. La piste d'Edin Terzic s'est refermée, tandis que celle menant à Sébastien Pocognoli, à la tête de l’Union Saint-Gilloise, a pris de l'épaisseur.