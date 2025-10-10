Officiel : Départ annoncé, grand changement pour Paul Pogba !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'AS Monaco depuis 2023, Adi Hütter a connu un beau parcours à la tête du club. Ces dernières semaines, il se disait que sa place était en danger, les dirigeants cherchant un autre entraîneur. L'AS Monaco a bien annoncé ce vendredi le départ de l'Autrichien, qui paie sûrement l'inconstance de l'équipe en ce début de saison.

Cinquièmes de Ligue 1 pour le moment, les Monégasques ont surtout souffert en Ligue des champions avec notamment une large défaite face à Bruges qui semble avoir laissé des traces. L'AS Monaco dit donc au revoir à Adi Hütter, auteur d'un bilan plutôt positif à la tête de l'équipe.

L'AS Monaco devient le premier club de Ligue 1 à virer son entraîneur C'était attendu après avoir été démis de ses fonctions. Ce vendredi, l'AS Monaco a annoncé le départ de son entraîneur Adi Hütter, qui était sur la sellette depuis quelques semaines. « Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite » peut-on lire dans le communiqué publié par le club.