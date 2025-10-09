Pogba : Pierre Ménès confirme le malaise !

Recruté par l'AS Monaco qui a donc décidé de relever l'énorme pari, Paul Pogba devrait bientôt faire ses grands débuts avec le club de la Principauté. Et Pierre Ménès, qui n'a jamais été convaincu par ce recrutement, confirme ses doutes et évoque déjà un malaise avec Pogba.
Paul Pogba (32 ans) de retour au plus haut niveau, faut-il vraiment y croire ? L'AS Monaco a relevé le pari en recrutant libre le champion du Monde 2018 qui est arrivé au terme de sa suspension pour dopage, mais Pogba n'a toujours pas joué sous ses nouvelles couleurs. Et Pierre Ménès, qui n'a jamais été convaincu par ce transfert, en remet une couche sur cet épineux sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.
Pogba, malaise avec sa préparation ?
« Je suis étonné qu’il lui ait fallu trois mois d’entraînement parce que sa suspension a été levée à partir du mois de mars et moi, j’imaginais dans mon cerveau naïf qu’il allait faire une vraie préparation à partir de là pour pouvoir signer dans un club et être prêt beaucoup plus tôt. Visiblement, ça n’a pas été le cas… », constate Pierre Ménès, qui s'interroge donc fortement sur Paul Pogba.
« Je ne suis pas très confiant »
« Ce qui me fait un peu douter, c’est la motivation réelle de Paul. Il faut travailler la santé pour qu’il n’accumule pas les pépins musculaires à son retour, ce qui est loin d’être scellé dans le marbre. Depuis le début, je ne suis pas très confiant là-dessus et je ne le suis toujours pas », constate Ménès.