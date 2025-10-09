Pogba : Pierre Ménès confirme le malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'AS Monaco qui a donc décidé de relever l'énorme pari, Paul Pogba devrait bientôt faire ses grands débuts avec le club de la Principauté. Et Pierre Ménès, qui n'a jamais été convaincu par ce recrutement, confirme ses doutes et évoque déjà un malaise avec Pogba.

Paul Pogba (32 ans) de retour au plus haut niveau, faut-il vraiment y croire ? L'AS Monaco a relevé le pari en recrutant libre le champion du Monde 2018 qui est arrivé au terme de sa suspension pour dopage, mais Pogba n'a toujours pas joué sous ses nouvelles couleurs. Et Pierre Ménès, qui n'a jamais été convaincu par ce transfert, en remet une couche sur cet épineux sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

Pogba, malaise avec sa préparation ? « Je suis étonné qu’il lui ait fallu trois mois d’entraînement parce que sa suspension a été levée à partir du mois de mars et moi, j’imaginais dans mon cerveau naïf qu’il allait faire une vraie préparation à partir de là pour pouvoir signer dans un club et être prêt beaucoup plus tôt. Visiblement, ça n’a pas été le cas… », constate Pierre Ménès, qui s'interroge donc fortement sur Paul Pogba.