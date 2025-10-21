Paul Pogba : Son grand retour annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre entre l’AS Monaco et Tottenham en Ligue des champions, Sébastien Pocognoli a annoncé que Paul Pogba avait repris l’entraînement collectif en début de semaine. Une première étape avant que le milieu de terrain âgé de 32 ans puisse faire son retour à la compétition.

Après avoir vu son retour à la compétition être retardé, Paul Pogba s’en rapproche peu à peu. Lundi, l’international français (91 sélections), victime d’une alerte musculaire au quadriceps de la cuisse droite en début de trêve internationale, a fait son grand retour à l’entraînement collectif avec l’AS Monaco.

« Il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée » « Le processus pour Paul Pogba est d’avancer étape par étape. Hier (lundi), il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il appréciait, il interagissait avec les autres joueurs », a déclaré Sébastien Pocognoli ce mardi en conférence de presse.