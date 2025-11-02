Kylian Mbappé et Thierry Henry : C’est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Facile vainqueur de Valence samedi soir, le Real Madrid s'envole un peu plus en tête de la Liga notamment grâce à Kylian Mbappé. L'attaquant français a encore inscrit un doublé et affole les compteurs. En effet, dans l'histoire des 5 grands championnats, il est désormais le 3ème meilleur buteur français, dépassant Thierry Henry.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les prestations de haut vol avec le Real Madrid. L'attaquant français trouve le chemin des filets à quasiment chaque match et son compteur de buts augmente très rapidement. D'ailleurs il a déjà dépassé Thierry Henry sur l'ensemble des 5 grands championnats et pourrait encore progresser.

Mbappé dépasse Thierry Henry, c'est fait D'après le compte X Stats Foot, Kylian Mbappé est devenu lors du match face à Valence le 3ème meilleur buteur français de l'histoire des 5 grands championnats. L'ancien joueur du PSG affiche un total de 235 buts, dépassant ainsi Thierry Henry. Devant lui il ne reste plus que Bernard Lacombe et surtout Karim Benzema.