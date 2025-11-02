C'est terminé, Kylian Mbappé annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a été comparé à Thierry Henry et surtout à Cristiano Ronaldo. Le Portugais est une idole du champion du monde 2018. Comme Ronaldo, Mbappé a signé au Real Madrid et a hérité du numéro 9 pendant sa première saison. Soulier d'or européen comme CR7, Mbappé a demandé à ce que les comparaisons cessent.

Vendredi, une cérémonie a eu lieu au Santiago Bernabeu en l'honneur de Kylian Mbappé. Grâce à ses 31 buts inscrits en Liga la saison passée, le numéro 10 du Real Madrid a hérité du Soulier d'or européen. Une récompense qu'aucun joueur du club merengue n'avait raflé depuis Cristiano Ronaldo en 2015.

«Je ne peux pas me comparer à ce qu'il a accompli, mon parcours est différent» Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 450 buts, Cristiano Ronaldo une des légendes incontestées de la Casa Blanca idolâtrée au passage par Kylian Mbappé. Cependant, la star des Bleus et du Real Madrid refuse d'être encore et toujours comparée au quintuple Ballon d'or. « Je ne sais pas comment répondre à cette question. Tout le monde sait que Cristiano est la référence à Madrid, le numéro un. Je suis ici depuis un an et demi et il est resté neuf ans. Je ne peux pas me comparer à ce qu'il a accompli, mon parcours est différent ».