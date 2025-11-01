Kylian Mbappé, le jackpot à plusieurs millions d’euros !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre chez les Merengue. L’attaquant de 26 ans a d’ailleurs rapidement rapporté gros à la Casa Blanca grâce à la vente de ses maillots.

Kylian Mbappé a changé de numéro au Real Madrid Kylian Mbappé a toutefois changé de numéro cet été. L'attaquant originaire de Bondy a troqué son 9 contre le 10 laissé vacant après le départ de Luka Modric. Et il n’en fallait pas plus pour semer un nouveau vent de folie dans les rues de la capitale espagnole.