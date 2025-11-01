Dembélé dégoute Mbappé, la revanche du Real Madrid ?

Axel Cornic

Avec 31 buts en 34 matchs de Liga la saison dernière, Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’Or 2025. Une distinction individuelle fêtée en grande pompe par le Real Madrid ce vendredi, avec le Français qui n’est que le troisième joueur dans l’histoire du club à le remporter, après Hugo Sanchez en 1990 et Cristiano Ronaldo en 2015.

Pour la plupart des observateurs, la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas vraiment été à la hauteur. Pourtant, sur le plan personnel, l’attaquant français a réalisé de très grandes prestations terminant meilleur buteur de LaLiga, mais également meilleur buteur européen.

« C'est un peu too much » Et ce trophée semble ravir le Real Madrid, qui n’a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands ce vendredi, pour célébrer Kylian Mbappé. Mais cela n’a pas plu à tout le monde ! « Ce qui a été fait pour le Soulier d'Or de Mbappé, c'est un peu too much » a estimé Christophe Cessieux, sur RMC.