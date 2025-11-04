Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Gianluigi Donnarumma. C’est la surprenante décision prise par le staff technique de Luis Enrique cet été alors que l’Italien avait été l’un des artisans du succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Lucas Chevalier a pris sa place dans les buts et a vite compris qu’il était arrivé dans un autre monde que celui connu au LOSC jusqu’ici.

Lucas Chevalier a accepté l’approche du comité directeur du PSG cet été et de ce fait, la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. L’Italien a été le dernier solide rempart de l’équipe qui a signé un triplé national et surtout qui est allée chercher le premier sacre de l’histoire du club en Ligue des champions 55 ans après sa création.

«Tout est scruté, tu n'as pas le droit à l'erreur» Transféré du LOSC contre un chèque de 40M€ sans compter les divers bonus convenus entre les dirigeants du PSG et leurs homologues lillois, Lucas Chevalier (23 ans) s’est confié au Figaro sur son intégration dans un club bien plus médiatisé et scruté. Au point où, de par son analyse, tout prend des proportions de manière exagérée dans les médias. « Tout est scruté, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses... Le bon, c'est normal. Le moins bon, ce n'est pas normal. Mais finalement, c'est bien d'avoir ça d'entrée de jeu ».