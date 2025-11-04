Il refuse son transfert : La décision radicale de l’OM qui l’achève !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fait son retour dans le groupe récemment et était titulaire samedi à Auxerre (0-1), Ulisses Garcia avait dans un premier temps été invité à quitter l’OM l’été dernier. Malgré un intérêt du Spartak Moscou, l’international suisse a fait le choix de rester à Marseille, avant d’apprendre qu’il ne serait pas inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions.

Titulaire samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (0-1), Ulisses Garcia revient de loin. Après avoir participé aux trois premiers matchs de la saison, le latéral gauche âgé de 29 ans n’avait plus été convoqué par Roberto De Zerbi, jusqu’au déplacement à Metz (0-3) le 4 octobre dernier.

Garcia a refusé de quitter l’OM cet été Déjà poussé vers la sortie l’année précédente et placé dans le loft, Ulisses Garcia devait une nouvelle fois s’en aller l’été dernier. Comme indiqué par La Provence, l’OM lui avait clairement indiqué qu’il devait trouver une porte de sortie, mais cette fois-ci, il a pu effectuer la préparation sous les ordres de Roberto De Zerbi.