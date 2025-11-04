Il refuse son transfert : La décision radicale de l’OM qui l’achève !

Alors qu’il a fait son retour dans le groupe récemment et était titulaire samedi à Auxerre (0-1), Ulisses Garcia avait dans un premier temps été invité à quitter l’OM l’été dernier. Malgré un intérêt du Spartak Moscou, l’international suisse a fait le choix de rester à Marseille, avant d’apprendre qu’il ne serait pas inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions.
Titulaire samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (0-1), Ulisses Garcia revient de loin. Après avoir participé aux trois premiers matchs de la saison, le latéral gauche âgé de 29 ans n’avait plus été convoqué par Roberto De Zerbi, jusqu’au déplacement à Metz (0-3) le 4 octobre dernier.
Garcia a refusé de quitter l’OM cet été
Déjà poussé vers la sortie l’année précédente et placé dans le loft, Ulisses Garcia devait une nouvelle fois s’en aller l’été dernier. Comme indiqué par La Provence, l’OM lui avait clairement indiqué qu’il devait trouver une porte de sortie, mais cette fois-ci, il a pu effectuer la préparation sous les ordres de Roberto De Zerbi.
Une non-inscription en Ligue des champions difficile à avaler
Malgré un intérêt du Spartak Moscou, Ulisses Garcia a décidé de rester avec l’ambition de retourner encore une fois la situation. C’était avant d’apprendre qu’il ne serait pas inscrit sur la liste de l’OM pour la Ligue des champions. L’international suisse (11 sélections) croyait en ses chances et cette nouvelle a été vécue comme un véritable coup dur. En raison de la blessure de Facundo Medina, il y a finalement été intégré et est même entré en jeu face au Sporting Portugal (2-1).