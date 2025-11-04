Transfert : Paulo Fonseca passe un coup de fil, un buteur dit oui à l’OL !

Désireux de s’attacher les services d’un attaquant cet hiver, l’OL a jeté son dévolu sur Endrick. Ce dernier est en manque de temps de jeu au Real Madrid et intéressé à l’idée de rejoindre Lyon dans le cadre d’un prêt sec. L’international brésilien a même été définitivement convaincu après avoir pu échanger directement avec Paulo Fonseca.
Samedi dernier, lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (4-0), Endrick a vu son long calvaire prendre fin. Entré à la place de Kylian Mbappé, l’international brésilien (14 sélections) a pu disputer une dizaine de minutes, ses toutes premières de la saison, lui qui n'avait pas encore été utilisé par Xabi Alonso depuis son retour de blessure.
Endrick ouvert à un prêt à l’OL
Ayant pour objectif d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du monde, Endrick veut jouer plus et c’est dans cette optique qu’il a ouvert la porte à un départ en prêt cet hiver. En ce sens, il a fait de l’OL sa priorité, club à la recherche d’un renfort à son poste et où il n’y a pas d’attaquant titulaire.
Endrick définitivement convaincu par Fonseca
D’après les informations de L’Équipe, Endrick a même eu l’opportunité de parler directement avec Paulo Fonseca par téléphone, en portugais. Un échange qui a définitivement convaincu l’attaquant âgé de 19 ans de rejoindre l’OL. Dans l’idéal, il aimerait qu’un accord soit rapidement trouvé avec le Real Madrid afin de pouvoir débarquer à Lyon dès le 1er janvier et jouer le plus vite possible.