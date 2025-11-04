Transfert : Paulo Fonseca passe un coup de fil, un buteur dit oui à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de s’attacher les services d’un attaquant cet hiver, l’OL a jeté son dévolu sur Endrick. Ce dernier est en manque de temps de jeu au Real Madrid et intéressé à l’idée de rejoindre Lyon dans le cadre d’un prêt sec. L’international brésilien a même été définitivement convaincu après avoir pu échanger directement avec Paulo Fonseca.

Samedi dernier, lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (4-0), Endrick a vu son long calvaire prendre fin. Entré à la place de Kylian Mbappé, l’international brésilien (14 sélections) a pu disputer une dizaine de minutes, ses toutes premières de la saison, lui qui n'avait pas encore été utilisé par Xabi Alonso depuis son retour de blessure.

Endrick ouvert à un prêt à l’OL Ayant pour objectif d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du monde, Endrick veut jouer plus et c’est dans cette optique qu’il a ouvert la porte à un départ en prêt cet hiver. En ce sens, il a fait de l’OL sa priorité, club à la recherche d’un renfort à son poste et où il n’y a pas d’attaquant titulaire.