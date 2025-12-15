Chevalier viré par le PSG : Le nouveau coup à la Donnarumma !

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a dépensé près de 55M€ pour s’attacher les services de Lucas Chevalier. Mais ce dernier pourrait bien être remplacé seulement un an après son arrivée, puisque le club parisien préparerait un très gros coup pour l’été 2026.

Depuis quelques années, le PSG a clairement décidé de miser sur les stars de l’équipe de France. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou Lucas Hernandez et ça pourrait bien continuer, avec l’un des cadres les plus importants de Didier Deschamps.

Maignan de retour au PSG ? Il s’agit de Mike Maignan, qui a d’ailleurs été formé au PSG avant de jouer au LOSC puis à l’AC Milan, en Serie A. L’international français est une véritable occasion en or, puisque son contrat se termine en juin prochain et dès le 1er janvier, il pourrait librement négocier avec d’autres clubs.