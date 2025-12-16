PSG : Surprise, le retour de cette star est annoncé !

Alexis Brunet

Face à Bilbao et Metz, Luis Enrique ne pouvait pas compter sur Ousmane Dembélé qui était forfait pour cause de maladie. Heureusement, le Ballon d’or va mieux et il a fait son retour au sein du groupe du PSG qui s’est envolé pour Doha afin de disputer mercredi la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Le nom de l’attaquant pourrait bien figurer sur la feuille de match.

Après une saison dernière couronnée de succès, Ousmane Dembélé peine à retrouver un état de forme maximal avec le PSG. Il faut dire que le Ballon d’or n’est pas épargné par les blessures, lui qui a déjà manqué plusieurs matchs à cause d’un ischio, puis d’un mollet et plus récemment c’est un virus qui l’a privé de certaines rencontres.

Dembélé est de retour Lors des deux derniers matchs face à Bilbao et Metz, Ousmane Dembélé était donc absent, mais c’est de l’histoire ancienne. En effet, le Français fait partie du groupe du PSG qui s’est envolé pour Doha dimanche afin de disputer la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Marquinhos, lui aussi forfait contre les Messins, est de retour.