PSG : Nouveau gros coup dur pour Hakimi !

Alexis Brunet

Le 4 novembre dernier, face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi se blessait sérieusement à la suite d’un tacle de Luis Diaz. Depuis, le Marocain a mis les bouchées doubles pour essayer de revenir à temps pour le début de la CAN. Malheureusement, cela ne devrait pas être assez, puisque le joueur du PSG va louper normalement le premier match des Lions de l’Atlas face aux Comores le 21 décembre.

Depuis quelques semaines, le PSG doit faire sans Achraf Hakimi. Le Marocain manque à l’appel depuis le 4 novembre et le match de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le latéral droit avait dû sortir sur blessure, les larmes aux yeux après un tacle très dangereux de Luis Diaz.

Objectif CAN pour Hakimi Un gros coup dur pour le PSG, mais également pour le Maroc. En effet, très prochainement débutera la CAN et le latéral droit est le leader des Lions de l’Atlas. Afin d’être remis à temps, le Parisien travaille donc d’arrache pied, mais malheureusement cela ne devrait pas payer.